خالد الجندي: لا تعتادوا النعم فالكوارث لا تفرق بين غني وفقير

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلنا عرضة للكوارث أو الحوادث، ولا ينبغي الأمن من حدوث الكوارث، نظرا لأن أغلبنا اعتدنا على الأمن والأمان.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن البعض ظن أن الأمن والاستقرار، هو حق مكتسب يجد كل النعم متوفرة أمامه بدون أي نقصان.

وتابع: محدش فينا فكر إن الأمن والاستقرار وتوافر النعمة، ممكن يتخطف في لحظة، منوها أن ما يحدث حولنا دليل على أن النعم قد تزول، فقال النبي (اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم).

وأوضح، أن ما يحدث حولنا، هو رسالة للناس الذين لم يشعروا بقيمة النعمة ولا قيمة العطاء، منوها أن الكوارث الطبيعية لا تفرق بين الطائع والعاصي أو المؤمن والكافر، أو الغني والفقير.

وذكر أن الله تعالى دائما ما يعلن وجوده وقوته على رؤوس الأشهاد والخلائق، مستشهدا بقول الله تعالى (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).