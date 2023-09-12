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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يوجه بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أحر التعازي للحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن وفاة 12 فلسطينيا وفقدان عشرات الأسر جراء السيول الناجمة عن “عاصفة دانيال” التى ضربت شرق ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جراء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.

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