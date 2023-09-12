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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الزواج من رجل لا يصلي.. هل يبطل العقد؟

الزواج
الزواج

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الزواج من رجل لا يصلي أو العكس.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم الزواج من رجل لا يصلي، إن الأولى للإنسان دائما أن يبحث عن صاحب الدين في الزواج وهذا للرجل والمرأة.

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حكم الزواج من رجل لا يصلي

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بحديث النبي الذي يقول فيه (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

كما يقول النبي  فيحديث أبي هريرة عن النبي قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم الزواج ممن لا يصلي سواء للرجل أو المرأة، حتى لا يؤثر بعد ذلك على الأولاد في عدم الصلاة.

وأوضح، أنه بالنسبة لصحة عقد الزواج من رجل لا يصلي أو مرأة لا تصلي، فهذا العقد صحيح، فبالرغم من أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر عليهم إثم عظيم، إلا أن تاركها لا يخرج من الإسلام.

وذكر أنه ينبغي علينا النصح والإرشاد للشخص الذي لا يصلي وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا يتم نهره في الوعظ فيزيد بعدا عن الصلاة.

الزواج من المرأة لا تصلي

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشاب عليه ألا يقدم على الزواج أو الخطبة من فتاة وهو لا يشعر بالراحة النفسية معها.

وقال "وسام" فى رده على سؤال "هل عليّ ذنب لو تزوجت فتاة لا تصلي؟" إنه كى يحدث التناغم والمودة والرحمة أن يكون الطرفان متكافئين، منوها بأن الشاب الذي يصلي ويريد أن يخطب فتاة لا تصلي وشعر بعدم الراحة النفسية، عليه أن يتراجع عن هذه الخطبة حتى لا يحدث صدامات أخرى بعد الزواج ولا يحدث التناغم بينهما فتنهار الحياة الزوجية.

وأضاف أنه لو كان هناك توافق بين الجانبين، فعلى الشاب وقتها إن كان متمسكا بالفتاة أن يحثها على الصلاة قبل الخطوبة ويأخذ بيديها إلى طريق الله.
 

 

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