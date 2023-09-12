بوتين: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موسكو وبكين قوية للغاية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موسكو وبكين قوية للغاية، بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية. مضيفا: “أنه وبطبيعة الحال، هذا كله مشتق مما تم تحقيقه في المجال السياسي. ولكن مع ذلك فإن النتائج ممتازة”.

وقال فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بروسيا، إن "العلاقات بين روسيا والصين في مجال التعاون الاقتصادي وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية". حسبما ذكرت وكالة “تاس”.

وعقب العقوبات الغربية علي روسيا، قرر الكرملين الاعتماد بشكل كامل علي الصين، ومن جهتها، أعلنت بكين أن صداقتها مع جارتها الشمالية "لا حدود لها"، كما خفف شريان الحياة الاقتصادي من تأثير استبعاد روسيا من النظام المالي العالمي.

لذلك، ارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة 40% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، حتى مع تباطؤها بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والشركاء الرئيسيين الآخرين.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في مايو، إنه يتوقع أن تتجاوز التجارة مع الصين 200 مليار دولار هذا العام.

وتعتبر روسيا الآن أكبر مورد للنفط الخام للصين، متقدمة على المملكة العربية السعودية. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من خُمس واردات الصين من النفط الخام في يوليو جاء من جارتها الأوراسي.