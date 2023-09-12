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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزات استثنائية .. اعرف الموعد الرسمي لإطلاق iOS 17

صدى البلد

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة  عن جيل iPhone 15 اليوم الثلاثاء في حدث كبير وتتضمن السلسلة 4 هواتف ذكية iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بالإضافة إلى  جيل جديد من الساعات الذكية متاح الآن ، كما سيتم  إصدار iOS 17 بشكل رسمي ليكن متاحا بدءا من 18 سبتمبر الجاري.

 

ملصقات الاتصال في iOS 17

 

هذه ربما هي أكبر ميزة في تحديث iOS 17.

في iOS 17، يمكنك تعيين ملصق اتصال لنفسك في تطبيق جهات الاتصال أو التطبيق الهاتفي. يمكنك استخدام Animoji الخاص بك، أو صورة، أو بعض النص لتصميم ملصقك. يمكنك أيضًا تحرير اسمك باستخدام أنماط الخطوط والألوان المختلفة. تشبه هذه التخصيصات تخصيصات شاشة القفل في iOS 16.

بعدما تقوم بإعداد ملصق لنفسك، سيرون جهات الاتصال الخاصة بك عند الاتصال بهم. يشبه ملصقك صورة الملف الشخصي الخاص بك، ولكنه أكثر تخصيصًا بكثير.

 

ميزات iMessage الجديدة في iOS 17

 

في iOS 17، هناك بعض الميزات الجديدة المفيدة في تطبيق iMessage.

• عند فتح محادثة جماعية، يمكنك الآن رؤية رمز سهم جديد للعودة إلى أول رسالة غير مقروءة.

• يمكنك الآن إنشاء وإرسال ملصقات.

• تم إعادة تصميم شاشة المحادثة وأصبحت تبدو أكثر نظافة الآن.

• تظهر الرسائل الصوتية الآن النص المكتوب.

• Check-In: تسمح هذه الميزة لك بإعلام أصدقائك تلقائيًا عندما تصل إلى المنزل أو أي موقع آخر تحدده.

 

ميزات FaceTime في iOS 17

 

قدمت Apple أيضًا بعض الميزات في FaceTime لـ iOS 17.

الآن، عندما تتصل بشخص ما عبر FaceTime ولا يرد، لديك خيار ترك رسالة فيديو لهم. يحصلون على إشعار، ومن هناك، يمكنهم مشاهدة رسالتك على الفور.

 

بريد صوتي مباشر لنظام التشغيل iOS 17

 

عندما يتصل بك شخص ما ولكن لا يمكنك حضور المكالمة على الفور ، يمكنك الضغط على زر البريد الصوتي لإرساله على الفور إلى البريد الصوتي.

عندما يتحدثون ، تحصل على نسخة حية لما يقولونه. بعد ذلك ، يمكنك أن تقرر معاودة الاتصال بهم على الفور.

 

وضع الاستعداد في iOS 17

 

عندما تضع هاتف iPhone على شاحن لاسلكي في وضع أفقي، يدخل في وضع الاستعداد.

في وضع الاستعداد، يمكنك رؤية المعلومات الحرجة بلمحة واحدة، مثل الوقت والطقس والتقويمات وغيرها. يمكنك تخصيص ما تراه في وضع الاستعداد

 

تطبيق مذكرات في iOS 17

 

هناك تطبيق جديد يسمى "مذكرات" في iOS 17. هذا التطبيق يشبه دفتر يومياتك الشخصي، ولكن مع جميع الميزات الذكية للهاتف الذكي المضمنة فيه. يقترح تلقائياً أشياء من يومك التي يجب عليك إضافتها إليه.

 

تحسين التصحيح التلقائي والنص التنبؤي للوحة المفاتيح في iOS 17

 

في iOS 17، سترى تحسيناً كبيراً في التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح والنص التنبؤي. يجب أن يكون الكتابة على هاتف iPhone أسهل وأفضل الآن.

 

تطبيق NameDrop في iOS 17

 

مع تطبيق NameDrop، يمكنك مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بك مع شخص ما بكل سهولة فقط عن طريق اقتراب هاتف iPhone الخاص بك من هاتفهم. لم تعد بحاجة إلى مشاركة معلومات جهة الاتصال يدوياً بعد الآن.

فلنفترض أنك تلتقي بشخص للمرة الأولى وتحتاج إلى مشاركة تفاصيل جهة الاتصال الخاصة بك معهم. كل ما عليك فعله هو اقتراب هاتف iPhone الخاص بك من هاتفهم أو ساعتهم الذكية، وستتمكن على الفور من مشاركة تفاصيل جهة الاتصال الخاصة بك وملصق جهة الاتصال.

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