روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، أن الشركات الروسية بدأت في أغسطس بيع الأسمدة إلى الهند دون تخفيضات وسط ارتفاع التكاليف العالمية.

أصبحت روسيا أكبر مورد للأسمدة للهند في عام 2022 حيث بدأ المصدرون في تقديم خصومات كبيرة للمشترين الهنود.

وعززت موسكو صادراتها من الأسمدة المعدنية إلى دول جنوب شرق آسيا، خاصة الصين والهند، في ضوء العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الصناعة لم يذكر اسمه في نيودلهي، لـ”رويترز”: “الشركات الروسية تقدم الأسمدة بأسعار السوق”.

وأكد مسؤول آخر في شركة هندية أن الشركات الروسية كانت تقدم في السابق فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) بخصومات تصل إلى 80 دولارًا للطن.

وأضاف: “ومع ذلك، فإنهم الآن لا يقدمون خصومات تصل حتى إلى 5 دولارات”.

وفقًا للمسؤول، يبلغ السعر الحالي لفوسفات ثنائي الأمونيوم الروسي حوالي 570 دولارًا للطن على أساس التكلفة والشحن للمشترين الهنود، وهو نفس السعر المقدم للمشترين الآسيويين الآخرين.

وأشار التقرير إلى أن واردات الهند من الأسمدة من روسيا ارتفعت بنسبة 246% إلى مستوى قياسي بلغ 4.35 مليون طن متري في السنة المالية 2022/23 المنتهية في 31 مارس، حيث عرض الموردون تخفيضات على سعر السوق العالمية لأسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم واليوريا.