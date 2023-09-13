ضياء رشوان: العاملون في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون الكثير من الأخطار.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني رفع إلى رئاسة الجمهورية مئات المقترحات، وفي محور واحد على سبيل المثال الخاص بالثقافة والهوية تم رفع 27 مقترح منه، بعضها معه آليات الحلول والآخر دون آليات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يناقش غدا في جلسة خاصة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، في لجنة الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر حجمه ضخم جدا.

وذكر أن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطار مثل وجودهم خارج الغطاء التأميني ومنظومة التأمين الصحي والحماية الصناعية والحد الأدنى للأجور، ومن جهة الدولة فإن الاقتصاد غير الرسمي يكون خارج منظومة الحماية للمنشآت والورش وغيرها والضرائب، هذه الضرائب تعود عليه بخدمات أكبر بكثير من قيمتها.