في ذكرى رحيله.. إنجي أنور: بليغ حمدي أهم مصنعي الذاكرة الموسيقية على مستوى العالم

قالت الإعلامية أنجي أنور في ذكري رحيل الملحن بليغ حمدي إنه واحد من أسباب نهوض مصر وصعودها للقمة على مدار التاريخ، قائلة:" هو واحد من أهم مصنعين الذاكري الموسيقية على مستوي العالم".

قائد الثروة الموسيقية الثانية بعد سيد درويش

وأكدت أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء أن الموسيقار الكيير بليغ حمدي هو قائد الثروة الموسيقية الثانية بعد سيد درويش والذي قدم وتبني عدد كبير من المغنين التي حملت راية الطرب من بعده، فقد جمع بين الطرب الشعبي والرومانسي والوطني.

واضافت: فعل بصمة للموسيقي والايقاع المصري من اول الست ام كلثوم و النقشبندي و عبد الحليم وسميرة سعيد.