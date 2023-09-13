الستات هتفرح بيه.. استخدام غير متوقع لقشرة البطيخ

تقوم النساء بإلقاء قشرة البطيخ في القمامة وبعد الانتهاء من تناولها فمذاقها ليس شهيا كما أنها صلبة.



ولكن ما لا تعلمه الكثير من النساء أن قشرة البطيخ تعد كنز للنساء حيث يستخدم كعلاج لأصعب مشكلة تجميلية شائعة بين النساء.

ووفقا لما جاء في موقعskinkraft يجب ألا تتخلص من القشرة عند الانتهاء من تناول البطيخ بدلاً من ذلك، استخدميه كعلاج طبيعي لمكافحة التجاعيد.

قشرة البطيخ غنية بالفيتامينات والمعادن، ولها خصائص تعزيز الكولاجين.

اطحني قشرة البطيخ حتى تصبح معجونًا، ثم ضعيها على يديك لمدة 15 دقيقة

اغسلي ماسك قشرة البطيخ بالماء البارد وضعي المرطب.