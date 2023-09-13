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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 13-9-2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء  13 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق العبور. 

انخفضت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 70 و74 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

 

وسجل السمك البلطي 2 نحو 69 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و80 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 80 و200 جنيه  للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 100 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

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وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 120 جنيها، والمكرونة السويسي 105 جنيها للكيلو،  متراجعه بنحو ٤٠ جنسها مقارنة بأسعار بداية الأسبوع وبرانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيها، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 130 ل 230 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا 200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك 
وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 70 و80 جنيها، ومرجان 2 بين 45 و65 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 80 إلى 90 جنيها، وبربون 2 بين 55 و75 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار الجمبري 


ووصل سعر الكابوريا  إلى 40 ل 230  جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 200 و300 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 جنيها 110 جنيها، والبوري 2 بين 60 و 7جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 75 و125 جنيها، والقاروص من 60 إلى 200 جنيه، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 85 جنيها.

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