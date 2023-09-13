منها الكحول و اللانشون.. استشاري تغذية علاجية تكشف أشهر الأكلات المسببة للصداع

كشفت الدكتورة رانيا الصباغ، استشاري الجهاز الهضمي و التغذية العلاجية، عن أشهر الأكلات التي تسبب الصداع، و منها الجبن القديم (بارمزان، بلو تشيز).

وأوضحت "الصباغ"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن الكحول مُحفز قوي للصداع النصفي، بالإضافة إلى الشوكولاتة و بعض البقوليات مثل: الفول، العدس.

وأضافت "الصباغ"، أن الموالح كالمخللات، الليمون و البرتقال من مسببات الصداع و ليس علاجه، بالإضافة إلى اللحوم المُصنعة مثل اللانشون و البسطرمة و غيرها.

الكافيين سلاح ذو حدين

ونوهت، إلى أن الكافيين يعمل على انقباض الاوعية الدموية و يقوم بتحسين قوة الصداع، لافتة إلى أن الكافيين يعتبر سلاح ذو حدين فبالتالي يمكن أن يكون سبب للصداع أو علاج له.