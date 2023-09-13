هل الصداع النصفي وراثة؟.. أستاذ مخ وأعصاب يجيب ويحذر

أكد الدكتور حاتم سمير محمد، أستاذ أمراض المخ و الأعصاب كلية طب القصر العيني، أن الصداع النصفي يحتاج إلى دقة بالتشخيص و ليس له علاقة بالأنف أو الأذن أو أي منطقة بالجسم.

وأوضح "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن التاريخ المرضي ضروري لتحديد الصداع النصفي، منوها إلى أنه أكثر الأنواع انتشارا و يعاني منه 18% من السيدات و 6% من الرجال.

زيارة الطبيب بدلا من المسكنات

ولفت "محمد"، إلى أن تكرار الصداع النصفي بصفة دورية لمدة 3 شهور أو أكثر بعدد 5 مرات بالشهر على الأقل، فهذه إشارة لوجود مشكلة و يجب زيارة الطبيب بدلا من تناول المسكنات.

طبيعة و أشكال الصداع

وأضاف، أن طبيعة الصداع متعددة، فيمكن أن يأتي قبل النوم، وقت الصيام ،الإجهاد اليومي أو بسبب النوم، لافتا إلى أن الصداع النصفي له العديد من الأشكال مثل: الصداع النابض و هو الإحساس بضربات القلب داخل المخ، مضيفا أن الصداع النصفي مدته تكون من 4 ساعات إلى 72 ساعة.

ونوه، إلى أن الصداع النصفي يأتي معه بعض المصاحبات و هي: ( غمامان النفس، القيء، حساسية إضاءة أو صوت عالي)، مؤكدا أن الصداع النصفي يمكن أن يكون وراثي.