أستاذ مخ وأعصاب: لتحديد نوع الصداع يجب أن يكون وصف المريض دقيقًا|فيديو

أكد الدكتور حاتم سمير محمد، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، أن الصداع ينقسم إلى أولي و ثانوي موضحًا أن الصداع النصفي والتوتري يعتبر أحد أنواع الصداع الأولي.

وأوضح "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن الصداع الثانوي يكون عرضًا لمرض ما بالجسم أو بالرأس، مثل: مشاكل الأسنان، العيون، أو الجيوب الأنفية و أمراض الضغط و السكر، فهو نتيجة لوجود هذه الأمراض.

يلزم دقة المريض في الوصف

ولفت "محمد"، إلى أن الصداع الأولي يتم تشخيصه بناء على كلام المريض، فهو تشخيص اكلينيكي يتم بدون أشعة، مشددا على ضرورة أن يكون وصف المريض دقيقًا لما يشعر به وأن يكون لديه أجندة للصداع.

ونوّه، إلى أنه في هذه الحالة يجب أن يصف المريض شكل الصداع، حدته، مدته وعدد مرات تكراره والأعراض المصاحبة له، حتى يستطع الطبيب تشخيصه بشكل صحيح .