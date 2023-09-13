طرح أولاد حريم كريم بالسينمات السعودية في هذا الموعد

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية، غدًا ، الخميس ، فيلم أولاد حريم كريم ، وذلك بعد اسبوع من طرحه في السينمات المصرية .

يعد فيلم أولاد حريم كريم استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي تم طرحه منذ ١٨ عاما، وكانت تدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم ويحاول الزوج حل هذا الخلاف ويستعين بصديقاته في الجامعة.



وفيلم أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر،داليا البحيري،بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل ،بشرى، رنا رئيس وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

علقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" والذي قامت بإنتاجه مؤخرًا ومن بطولة الفنان مصطفى قمر.

وقالت بشرى خلا مداخلة هاتفية لبرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم"، الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، والكواليس مع المخرج علي إدريس كانت جميلة، “اسألو الشباب الجديد اللي اشتغل مع فنانين عندهم خبرة حسوا بألفة ولا، الناس مستغربة حالة الحب اللي موجودة في العمل، وده قليل لما بيحصل في الوسط بتاعنا”.



وأضافت، بعض النقاد آرائهم انطباعية وليست تحليلية بشكل علمي وتُشعر الناس أنهم لم يروا الفيلم بالأساس ويمسكوا في شخص واحد يتحدثون عنه، “الحمدلله ردود الفعل عند الجمهور حلوة جدا، ولا صوت يعلوا فوق صوت الجمهور”.

ونوهت، إلى أنه لا صوت يعلوا فوق الجمهور، و هو الوحيد الذي يحدد نجاح الفيلم، الفيلم جماهيري و ليس لمهرجانات سينمائية ليتلقى إنتقادات بهذا الشكل، أهم شيء أن يقوم الناقد بتحليل الفيلم ، معلقة: "عيب في ناس ورا الكاميرا أشتغلت وعمُال كمان".