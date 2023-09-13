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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلق على المباحثات الثنائية بين كيم وبوتين

صدى البلد

قال القصر الرئاسي الروسي “الكرملين”، إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد أي دولة.

 

وأكد الكرملين، عقب المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج يجب ألا تقلق دول أخرى.

وفيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، أعرب الكرملين عن التزامه بواجباته في مجلس الأمن، لكن ذلك لن يعيق علاقته مع بيونج يانج.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطارفوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية. 

ومن جانبه، وشكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".

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