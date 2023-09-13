الكرملين يعلق على المباحثات الثنائية بين كيم وبوتين

قال القصر الرئاسي الروسي “الكرملين”، إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد أي دولة.

وأكد الكرملين، عقب المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج يجب ألا تقلق دول أخرى.

وفيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، أعرب الكرملين عن التزامه بواجباته في مجلس الأمن، لكن ذلك لن يعيق علاقته مع بيونج يانج.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطارفوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

ومن جانبه، وشكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".