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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 أشهر

الإسكان: مد التعامل مع طلبات الأجانب للحصول على أراض بالمدن الجديدة بالدولار

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.
وأضاف الوزير أنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلاً من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالى مساحة 247 فداناً، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعاً، بإجمالى مساحة 679 فداناً.

 

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وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة (ستة أشهر فقط) يعاد بعدها العرض على مجلس ادارة الهيئة لإبداء الرأي، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.

عاصم الجزار وزير الإسكان مل وأعمال طلبات المستثمرين الاجانب اخبار مصر المجتمعات العمرانية الجديدة Finance Real Estate

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