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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي نظيره السعودي لمناقشة استراتيجيات العمل بالوزارتين

صدى البلد


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالسعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى افتتاح معرض سيتى سكيب، وبحضور السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.


وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران استراتيجيات العمل بالوزارتين، واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خطة التنمية العمرانية في مصر، في إطار الرؤية الشاملة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوربة، وتوجيهاته بالتطوير الشامل للبنية الأساسية للعمران الحضري المستدام، والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري في الحضر والريف.


كما أشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، تعد تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7 % من مساحة الجمهورية، وفى خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التى يتم العمل على تنميتها، نحو 14 % من مساحة الجمهورية.

كما عرض "الجزار" نبذة عن النهضة العمرانية فى قطاع إنشاء المدن الجديدة، حيث تتوسع مصر فى إنشاء المدن الجديدة المخططة على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.


 

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