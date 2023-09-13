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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب شابات اليد يواجه غينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر للشابات لكرة اليد مواليد 2004، منتخب  غينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب حقق الانتصار على مالى بنتيجة 64/15 في الجولة الأولى، ثم الفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 54 - 10 فى ثانى جولة، وفاز المنتخب على الجزائر بنتيجة 32/19 في الجولة الثالثة ثم تونس بنتيجة 30-27.

وشارك المنتخب المصرى للشابات ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخب مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالى.

بينما ضمت المجموعة الأولى كلا من أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

وتضم قائمة منتخب مصر  بالبطولة كلا من: جهاد وائل - سارة علوي - لبنى أشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك أحمد - جود أحمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين أسامة - نوال أحمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة إبراهيم.  

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وعبده عبد الوهاب، المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث، ومحمد فرغلى، المدير الفنى للفريق الوطني، وشريف الشامي، المدرب العام، ووليد عبد المقصود، مدرب حراس المرمة، وحازم حامد، محلل أداء، ومنة الله محمد، إدارية، والدكتورة ماهيتاب محمد، أخصائية علاج طبيعي.

إدارة الاتحاد المصري الانتصار الاتحاد المصري الجولة الأولى الجزائر الديمقراطية الكونغو الديمقراطية المدير الفني للفريق المدير الفنى للمنتخب المجموعة الأولى المجموعة الثانية هائي بطولة إفريقيا بطولة افريقيا تونس و الجزائر سبتمبر الجاري

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