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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

طرق سهلة لتخزين حلاوة
طرق سهلة لتخزين حلاوة المولد  

تتهافت الأسر والعائلات على شراء حلاوة المولد بأنواعها المختلفة، ويمكن لبعض قطع الحلوى أن تكون شعبيتها أقل من غيرها مما يجعل الإقبال عليها ضعيف، وعند تركها لفترات طويلة تفسد ويذوب السكر المحاط بها.

طرق سهلة لتخزين حلاوة المولد

وبالرغم من أن السكر الذي يحيط بحلاوة المولد يطيل من عمرها، إلا أن هناك بعض طرق التخزين التي قد تسبب إذابة السكر وفساد طعمها، وذلك بالتزامن مع أقتراب موعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

 

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و قدّمت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، بعض النصائح، للتعامل مع حلويات المولد النبوي وحفظها لفترات طوبلة دون ان يتغير طعمها او تفسد ، ومن أبرزها :


-  إخراج الحلوى من الاكياس البلاستيكية، لأن البلاستيك غير صحي، ولا يُفضل أن يبقى ملاصقًا لسطح طعامك.

 

طرق سهلة لتخزين حلاوة المولد

 

- البحث عن مكان مُظلم لحفظ الحلوى، غير معرض لأشعة الشمس مباشرة، كي لا ترفع حرارته وتعمل على ذوبان السكريات.

- نستخدم ورق الزبدة أو الفويل في الفصل بين قطع الحلوى وبعضها، لكي لا تلتصق كل قوالب حلوى المولد مع بعضهم البعض.

- إستخدام ورق الزبدة أو الفويل أيضًا في فصل الحلوى عن العلبة البلاستيكية أو الزجاجية.

 

طرق سهلة لتخزين حلاوة المولد

 

- إستخدام برطمانات السكر والتوابل الزجاجية الكبيرة في حفظ الحلويات، مع الحرص على احتوائها على إطار مطاطي يحكم إغلاق البرطمان على ما بداخله، ويمنع وصول الحشرات.

- تجنب تخزينها بجوار أطعمة أو توابل ذات رائحة نفاذة.

- تغطية المواد الرخوة كالملبن من الهواء، لحفظه، على ان يتم لفه في ألمونيوم أو ورق زبدة محكم عليه، ثم نضعه داخل أي إناء.

_ وضع حلاوة المولد فى الفريزر مباشرة وإخراجها عند اكلها فهي خطوة تطيل من عمرها، ولكن يجب عدم وضعها بجانب الأسماك أو أطعمة نفاذه كالثوم المفروم.

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