بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

بعد تردد شائعة إصابة "الزعيم" الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر مجددًا، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة من يصابون به، فسوف نتطرق إلى أبرز الاسباب الأعراض العلاج والوقاية واطعمة تمنع تقدم مرض الزهايمر.



معلومات لا تعرفها عن مرض الزهايمر



ويعتبر الزهايمر هو نوع من أنواع الخرف الذي يتسبب في تدهور التفكير والذاكرة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، وتعتبر الأسباب الدقيقة للزهايمر غير معروفة تمامًا، ولكن يعتقد أن تفاعلات معقدة بين العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في تطور المرض.

وهناك بعض العوامل التي يعتقد أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر، مثل : التقدم في العمر ووجود تاريخ عائلي للمرض، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتتضمن الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر، ما يلي :

_ فقدان الذاكرة المستمر والتدريجي، بما في ذلك نسيان الأحداث الحالية والمعلومات الأساسية.

_ صعوبة في التركيز والتفكير العقلي.

_ صعوبة في القيام بالمهام اليومية البسيطة، مثل الاستحمام وتناول الطعام.

_ التغيرات في المزاج والشخصية، مثل الاكتئاب والتوتر.

_ ضعف القدرة على التواصل والتعامل مع الآخرين.

معلومات لا تعرفها عن مرض الزهايمر

لا يوجد حاليًا علاج مؤكد للزهايمر، ولكن هناك بعض العلاجات والإجراءات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، وتبطئ تقدم المرض، وتشمل هذه العلاجات:

_ العلاج الدوائي:

ويمكن أن يصف الأطباء أدوية للتحكم في بعض الأعراض وتحسين وظائف الدماغ.

_ العلاج السلوكي والتعديلي:

ويستهدف تعلم مهارات جديدة والتعامل مع التحديات اليومية.

_ الدعم النفسي:

ويمكن للدعم النفسي والاجتماعي من الأهل والأصدقاء أن يكون له تأثير إيجابي على المرضى.

بالنسبة للوقاية وتأخير تقدم مرض الزهايمر، فهناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتخاذها، وتشمل ما يلي :

_ الحفاظ على نمط حياة صحي، ينصح بممارسة التمارين الرياضية الدورية والحفاظ على نظام غذائي متوازن وتناول الطعام الصحي.

_ التحفيز العقلي من خلال حل الألغاز والألعاب العقلية وممارسة الأنشطة التي تحتاج إلى التركيز والتفكير.

_ يجب تشجيع المرضى على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، حيث يمكن أن تساعد الروابط الاجتماعية في الحفاظ على العقل نشطًا.

ولا يوجد طعام محدد يمنع تقدم المرض، ولكن تناول نظام غذائي صحي يمكن أن يدعم الصحة العامة والوظائف العقلية، كتناول الأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، مثل: السمك الدهني والمكسرات، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين E وفيتامين B12 وفولات. إضافة إلى ذلك، يجب الحد من تناول الدهون المشبعة والملح والسكريات المكررة.

من المهم أن يتم استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة الفردية وتوجيه العلاج المناسب وتقديم المشورة الغذائية الملائمة لتأخير تقدم مرض الزهايمر وتحسين جودة الحياة.