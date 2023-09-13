بيومي فؤاد ضيف يحدث في مصر مع شريف عامر.. الليلة

يحل اليوم الفنان بيومي فواد ضيف علي برنامج “ يحدث في مصر ” من تقديم الاعلامي شريف عامر، الليلة؛ في تمام الساعه 10 مساء.

ومن المقرر أن يتحدث الفنان بيومي فواد عن احدث اعماله خلال اللقاء ، وهو فيلم “ فوي فوي ” والذي طرح اليوم في دور العرض السينمائية.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.