البرهان يطير إلى تركيا لعقد اجتماع مرتقب مع أردوغان

قالت القوات المسلحة السودانية، إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

وسيجري رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للجيش السوداني عبر “فيس بوك”.

وأضافت: وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء .

ويرافق عبد الفتاح البرهان، خلال الزيارة، كلا من: وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.