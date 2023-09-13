بتهمة الفساد.. الحكم على مسؤول صيني كبير بالسجن المشدد مدى الحياة

قررت محكمة صينية اليوم الحكم علي وانج بن، الرئيس السابق لواحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في الصين، بالسجن مدى الحياة.

وقالت شبكة “بي بي سي”، اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة بحبس وانج جاء بعد أن تم إدانته بالفساد.

وقد حكم على وانج، الذي يبلغ 64 عاما، بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ولكن تم تخفيف الحكم، ليقضي حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية تخفيفه أو الإفراج المشروط، وفقا لحكم نشرته يوم الثلاثاء محكمة متوسطة في مدينة جينان، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وأدين بتلقي رشاوى بقيمة نحو 325 مليون يوان (44.6 مليون دولار) وإخفاء ودائع في الخارج بقيمة 56.4 مليون يوان (7.8 مليون دولار)، وفقا لحكم المحكمة.

واتهم وانج بالحصول على رشاوى بين عامي 1997 و2021، عندما ترأس عددا من المؤسسات المالية المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة الصين للتأمين على الحياة، وبنك الاتصالات الصيني، وشركة تشاينا تايبينغ للتأمين. وجاء في الحكم أنه أخفى الأموال غير المشروعة في حسابات مصرفية في هونغ كونغ.

ويعد وانج هو أحدث مسؤول تنفيذي كبير يتم الحكم عليه بالسجن خلال حملة الرئيس الصيني شي جين بينج لمكافحة الفساد على القطاع المالي في البلاد الذي تبلغ قيمته 56 تريليون دولار. وجاء الحكم بعد أكثر من عام من التحقيق مع وانج، الذي كان أيضًا كبير مسؤولي الحزب الشيوعي في تشاينا لايف، من قبل أعلى وكالة لمكافحة الفساد في الحزب.