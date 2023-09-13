رسميا| كشف بأسماء الضحايا المصريين في إعصار درنة الليبية.. صور

أصدر مركز طبرق الطبي في ليبيا، كشف رسمي بأسماء ضحايا مدينة درنة من الجالية المصرية، ممن تم التعرف عليهم ونقلهم إلى طبرق تمهيدا لتسفيرهم إلى مصر.

ووفقا لصحيفة "المشهد" الليبية، فإن هناك عدد آخر من الجثامين تم تسفيرها عبر الأبرق.

ودعا المركز الليبي كل من يجد مايعنيه في القائمة التواصل مع الجهات المعنية.



أفادت وسائل الإعلام الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل الليبية أطلقوا نداءات استغاثة لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخص، من بينهم 7 مصريين، إلى جانب الكثير من الإصابات، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن إيهاب بوجميمة، أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية قوله إن “وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وأن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”.

وأوضح أن “عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ حتى الآن 25 حالة، من بينها 7 حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية”.

وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالبا السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين.

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة العديد من المصريين ضمن وفيات فيضانات درنة في ليبيا بعد أن ضربها إعصار "دانيال" المدمر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".