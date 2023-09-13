بيلعبوا عند بيته.. مسن ينهي حياة طفلين ويستعين بنجله لإلقاء جثتيهما بالنيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من ( عامل - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجليه (سن6 – سن4) عن مسكنهم عقب توجههما لشراء بعض المأكولات.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة الاواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية عن وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفلين ومقتلهما ، وأن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله "له معلومات جنائية" - مقيمان بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول أنه نظراً لإعتياد الطفلان اللهو أمام مسكنه والتعدى عليه بالسب ورشقه بالحصى فقام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب وخنقهما بيده فأودى بحياتهما، وإستعان بنجله وقاما بوضع جثتيهما داخل جوال بلاستيكى ونقلهما بإستخدام دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى"والتخلص من الجوال بإلقائه بأحد المصارف المائية

وبمواجهة نجله بما جاء بأقوال والده أيدها ، وتم بإرشاد المتهمان إنتشال جثتى الطفلين من المصرف المائى المشار إليه، وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.