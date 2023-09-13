تعيين هانى الجندى رئيسا لقطاع الشئون التجارية بشركة كهرباء جنوب القاهرة

أصدر المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتعيين المحاسب هانى الجندى رسميا رئيسا لقطاع الشئون التجارية بالشركة .

يذكر أن الجندى كان قائما بالأعمال والمشرف على القطاعات التجارية منذ عام ونصف الى أن شغل المنصب رسميا.

وكان المحاسب هانى الجندي سابقا يشغل منصب مدير إدارة احدى فروع شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و تمكن خلال فترة تواجده من تحقيق نجاحات كبيرة في ضبط عملية التحصيل و تكثيف الجهود لضبط سارقى التيار الكهربائي و استرداد حق الدولة ، ثم شغل منصب قائم بأعمال رئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لأكثر من عام ونصف نجح خلالها فى رفع نسب التحصيل بالشركة و خفض نسبة الفقد بالشبكة .