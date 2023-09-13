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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

وسط سيول درنة ..مقطع
وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يصارع الموت

أثار مقطع فيديو يحبس الأنفاس تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل حيث ظهر في المقطع شاب وهو وسط مجرى مائي ويقاوم التيار وهو في الوقت نفسه متشبثا بحبل قد ألقاه إليه بعض الأشخاص يحاولون انقاذه  وذلك على يابسة قريبة وذلك بعد أن كادت السيول الهائلة التي ضربت المدينة تجرفه بعيدا

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وقد بدا الشاب في المقطع وهو يقوم بالجري وسط مجرى مائي ويحاول مقاومة التياروهو متشبثا بحبل ألقاه إليه مجموعة تحاول إنقاذه على يابسة قريبة.

وقد ظهر الشاب وهو في حالة إعياء وكأنه يعاني من إصابة،إلا أنه قد كان عاجزعن التقدم للأمام، ولم يسجل الفيديو مصير تلك الشاب، إلا أنه جسد المأساة التي قامت بضرب المدينة وقامت بجرف آلاف السكان بمنازلهم.

مقطع فيديو مقاومة التيار حالة إعياء آلاف السكان

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