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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

صدى البلد

20 مقطع فيديو .. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على دكتور صيدلي شهير بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده ببلاغ في قسم الشرطة، تضمن فلاشه تحتوى عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية التي يعمل بها.

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الفحص الفني..


وجاء في تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو تم ضبطهم بحوزة صيدلي مدينة نصر والمتهم بالتحرش بالسيدات والأطفال بأن المتهم في المقطع الأول ظهر في حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاة على الأرض ومروحة تعلوا السقف ثم ظهر الصيدلي وبعد ذلك ظهرت فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتيشرت لونه روز على رأسها طرحة سوداء كما يرتدي المتهم بنطلون أسود وقميص أزرق ثم يتجه إلى الفتاة ويبدأ فى رفع ملابسها إلى أعلى وفي أذنه سماعة للكشف على الفتاة بواسطتها من بطنها ثم ظهرها ثم يعبث في أماكنها الحساسة من الأمام والخلف ويضع السماعة من الأمام والخلف ثم يبدأ في حسر ملابس الفتاة عنها ويحتضنها.

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البداية..

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .
 

وقدمت " بطاقة ذاكرة " موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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