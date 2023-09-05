بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة موظفة بسبب 800 جنيه

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة شخص لاتهامه إنهاء حياة موظفة لسرقة مبلغ مالي قدرة 800 جنيه وهاتف محمول بمنطقة حدائق القبة.

ضربات في الرأس والعنق

وكشفت مناظرة جهات التحقيق بحدائق القبة جثة المجني عليها، بأنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات في الرأس والعنق، وأقر المتهم في التحقيقات، بأنه ضرب المجني عليها بأن بآلة حادة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة،وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه

البداية عندما تلقت تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.