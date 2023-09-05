عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة موظفة بسبب 800 جنيه

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة شخص لاتهامه إنهاء حياة موظفة لسرقة مبلغ مالي قدرة 800 جنيه وهاتف محمول بمنطقة حدائق القبة.

الحكم على صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

فتحية نصبت الفخ .. جريمة مثيرة بقصر النيل

ضربات في الرأس والعنق

 

وكشفت مناظرة جهات التحقيق  بحدائق القبة جثة المجني عليها، بأنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات في الرأس والعنق، وأقر المتهم في التحقيقات، بأنه ضرب المجني عليها بأن  بآلة حادة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة،وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه

البداية  عندما تلقت تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الحكم على صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

فتحية نصبت الفخ .. جريمة مثيرة بقصر النيل

الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات

الحكم على صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في النزهة.. بعد قليل

بكاء وإنكار ومرض وتوعد.. مفاجآت في كواليس محاكمة طبيب الساحل

عصر رقبته| اعترافات المتهمين بإنهاء حياة صبي الوراق وسرقته

بعد قليل.. القضاء يحسم كلمته في إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون

محاكمة ضابط شرطة بتهمة القتل الخطأ بمطروح.. اليوم

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر من وجود أمطار غزيرة في هذه المناطق

أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران منذ الإفراج عن الأموال المجمدة

المولد النبوي.. حسم الجدل حول الاحتفال به وشراء الحلوى

إجازات شهر سبتمبر 2023.. حرمان هؤلاء الموظفين منها.. وهذه حقيقة ترحيلها

ليست المرة الأولي.. اختيار مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا

ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

فيديو

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ