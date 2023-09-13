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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيشيدا يعلن التشكيل الجديد للحكومة اليابانية

كيشيدا يكشف عن تشكيلة
كيشيدا يكشف عن تشكيلة الحكومة اليابانية الجديدة

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، النقاب عن تشكيل حكومة جديدة تضم 5 وزيرات، إلا أن هذا العدد لا يرقى إلى مستوى تمثيل النساء في معظم دول مجموعة السبع الأخرى.

وتمثل النساء الآن رُبع أعضاء مجلس الوزراء، وهو رقم يعادل عدد النساء في الحكومة الإيطالية على سبيل المثال، لكن اليابان تتأخر كثيرًا عن أعضاء آخرين في مجموعة السبع الصناعية الكبرى في ذلك.

وتضم تعيينات كيشيدا الجديدة 4 وزيرات جديدات، إلى جانب وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي ذات الثقل في الحزب الديمقراطي الحر، حيث سبق وأن ترشحت لزعامة الحزب وبالتالي لرئاسة الوزراء.

وقال كويتشي ناكانو، المختص في السياسة المقارنة بجامعة صوفيا في طوكيو، إن اليابان تحتاج لضم مزيد من النائبات للبرلمان ليكون فيها تمثيل عادل للجنسين في المناصب العليا.

وفُضح تمثيل اليابان الناقص للمرأة في السياسة بشكل كامل في يونيو/ حزيران؛ عندما استضافت اجتماعًا وزاريًّا لدول مجموعة السبع حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكانت الدولة الوحيدة التي يمثلها “وزير رجل”.

ويأتي تصنيف اليابان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بين الأدنى على مستوى العالم، إذ تحتل المرتبة 138 بعد الصين والسعودية وتركيا.

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