عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرش مفترس ينهش وجه سائح ويحاول التهام آخر بولاية فلوريدا الأمريكية

قرش مفترس ينهش وحه
قرش مفترس ينهش وحه سائح ويحاول التهام اخر بفلوريدا

تعرض راكب أمواج لإصابات مروعة في الوجه ، إثر هجوم وحشي لسمكة قرش، بينما واجه آخر بضرواة قرش مفترس خلال هجومين منفصلين خلال 24 ساعة فقط على نفس الشاطئ. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شاهد رواد الشاطئ في فلوريدا بالولايات المتحدة في حالة رعب بعد وقوع هجمات القرش المزدوجة أمام أعينهم مباشرة.

بقي بيل إيفلاند مع 25 غرزة بعد مواجهته مع وحش ضخم خرج من الجزء الخلفي من جنون التغذية، في حين تعرض راكب أمواج آخر لم يذكر اسمه لعض جزء من وجهه من قبل القرش المفترسة الذي يعيش في المحيط.

 قرش مفترس ينهش وحه سائح ويحاول التهام اخر  بفلوريدا

وقع كلا الهجومين على شاطئ نيو سميرنا، مع انتشار الهجمات في المنطقة، وهناك سبب رئيسي وراء استمرار تعرض راكبي الأمواج للعض وفقًا لأحد قدامى الأمواج.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، لم يذكر اسمه، بجروح خطيرة في وجهه بعد أن عضته سمكة قرش في حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المنطقة التي أصيب فيها السيد إيفلاند بجراح سيئة قبل 24 ساعة فقط.

قرش قرش مفترس سمكة قرش قرش مميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

موضوعات متعلقة

الإعلامية بثينة توكل تعود لتقديم برنامجها "أهلا بالستات" على شاشة MBC مصر

وفاة حارسة حديقة حيوان في النمسا هاجمها وحيد القرن

بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا

كوي بلا.. أخطر أكلة مسببة للسرطان في تايلاند

كلب مفترس ينهش جسد فتاة في مشهد مرعب

العثور على مدينة الآلهة المفقودة في غابة كثيفة بعد 1000 عام غرب كمبوديا

فوضة عارمة.. آلاف المشجعين يتكدسون أمام استاد فيلودروم الإنجليزي

الكشف عن اسم الابن السري لـ إيلون ماسك

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه| شاهد

المولد النبوي 2023.. موعده وكيف يكون الاحتفال خاليا من البدعة؟

انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

بتخفيضات 15%..مشاركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا مدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فيديو

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ