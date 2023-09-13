قرش مفترس ينهش وجه سائح ويحاول التهام آخر بولاية فلوريدا الأمريكية

تعرض راكب أمواج لإصابات مروعة في الوجه ، إثر هجوم وحشي لسمكة قرش، بينما واجه آخر بضرواة قرش مفترس خلال هجومين منفصلين خلال 24 ساعة فقط على نفس الشاطئ.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شاهد رواد الشاطئ في فلوريدا بالولايات المتحدة في حالة رعب بعد وقوع هجمات القرش المزدوجة أمام أعينهم مباشرة.

بقي بيل إيفلاند مع 25 غرزة بعد مواجهته مع وحش ضخم خرج من الجزء الخلفي من جنون التغذية، في حين تعرض راكب أمواج آخر لم يذكر اسمه لعض جزء من وجهه من قبل القرش المفترسة الذي يعيش في المحيط.

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وقع كلا الهجومين على شاطئ نيو سميرنا، مع انتشار الهجمات في المنطقة، وهناك سبب رئيسي وراء استمرار تعرض راكبي الأمواج للعض وفقًا لأحد قدامى الأمواج.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، لم يذكر اسمه، بجروح خطيرة في وجهه بعد أن عضته سمكة قرش في حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المنطقة التي أصيب فيها السيد إيفلاند بجراح سيئة قبل 24 ساعة فقط.