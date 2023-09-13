نقطة ضعف الغرب.. سلاح بوتين السري يثير مخاوف أوكرانيا

ذكرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمتلك "سلاحا سريا" يسمح له بمواجهة الدول الغربية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “لامبالاة الغرب ونفاد صبره هما سلاح بوتين الرئيسي في هذا الصراع العسكري".

وأشارت إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الرعاة دعم كييف في غياب النتائج السريعة على خط المواجهة.

وأضافت "مع استمرار الصراع، تضطر أوكرانيا إلى تكييف رسالتها مع الجمهور الغربي… فهي بحاجة إلى شرح مفهوم الصراع المطول، والذي يظل الآن الضمان الوحيد لبقاء أوكرانيا".

وأكدت “فورين أفيرز”، أن “الانتخابات ستبدأ قريبا في أوروبا والولايات المتحدة، وأن كييف ليس لديها نفوذ يذكر على السياسات الداخلية لشركائها”.

وخلصت المجلة إلى أنه "إذا نفد صبر الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين، فقد يعلن الكرملين أن المنطقة العسكرية الشمالية انتصار استراتيجي”.