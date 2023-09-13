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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طوابير وتهافت على شراء مستلزمات المدارس.. صدى البلد داخل أكبر منافذ كلنا واحد برمسيس.. والمواطنين : شكرا يا ريس| شاهد

كلنا واحد
كلنا واحد

فى وسط زحام ميادين القاهرة، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، توجهت كاميرا "صدى البلد" لرصد مدى فاعلية وإقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم وخاصة المستلزمات المدرسية من منافذ مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم التوجه لشادر "كلنا واحد" المتواجد فى ميدان رمسيس.

مواطنون بالطوابير في انتظار فتح المنفذ

وحرص المواطنون على الحضور قبل فتح سرادق “كلنا واحد” المتواجد بميدان رمسيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انتظم المواطنون أمام السرادق فى طوابير حتى تم فتح الأبواب امامهم.

إقبال كبير على شراء الأدوات المدرسية

عقب فتح أبواب السرادق أمام المواطنين، شهد القائمون على منافذ البيع، إقبالا كبيرا وتوافد العدد الأكبر من المشترين على الأماكن المخصصة لبيع الشنط المدرسية والأدوات الكتابية لتوفير احتياجات أبنائهم فى العام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.

القائمون عن منفذ كلنا واحد بميدان رمسيس

وفي هذا السياق، قال محمد الألفى، المشرف عن بعض المستلزمات المدرسية داخل منفذ “كلنا واحد” بميدان رمسيس، إن المبادرة انطلقت منذ عام 2018، وفى كل عام ومع كل مرحلة جديدة من المبادرة تتميز عن العام المنصرف.

وأضاف أن التخفيضات فى العام الحالى وبمناسبة قرب العام الدراسى الجديد وصلت فى بعض المنتجات إلى 40%، منوها بأن سعر الكراسة داخل المنفذ 3 جنيهات وسعر الكشكول 5 جنيهات والقلم بـ 2 جنيه.

وأكد أن هناك العديد من الاختيارات امام المواطنين داخل المنفذ بكافة الاسعار والمستويات وذلك هو ما تسبب فى النجاح الكبير للمبادرة منذ انطلاقها .

المواطنون يشيدون بالمبادرة ويشكرون الرئيس السيسي ووزارة الداخلية

التقت كاميرا "صدى البلد"، عددا من المواطنين المتواجدين داخل منفذ كلنا واحد بميدان رمسيس، حيث قال احد المواطنين إن المنفذ يحتوى على كل شيء يخص المدارس وبأسعار وخامات مناسبة لكل طبقات المجتمع.

وقال آخر إنه توجه للمنفذ منذ صباح اليوم لشراء مستلزمات اولاده المدرسية بدلا من جشع بعض التجار فى الأسواق.

وقال مواطن آخر، إن المبادرة توفر كافة المستلزمات المطلوبة وبأسعار مناسبة جدا ، وانه اتى الى هنا بنفسه ليتأكد من جوده المنتجات والاسعار وذلك ما راه بالفعل داخل المنفذ، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى توفير مثل تلك المبادرات للمواطنين ، وتقدم بالشكر للرئيس السيسي على دعمه للمواطن.

وأعربت إحدى المواطنات عن سعادتها بمنتجات المنفذ من جودة ومناسبة أسعار، وقدمت الشكر للرئيس السيسي.

الداخلية تقف بجوار المواطنين قرب حلول العام الدراسى الجديد 

وكانت اعلنت وزارة الداخلية عن مواصله فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" والتى تستمر لمدة شهر وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأعلنت الداخلية عن تنسيقها مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

 كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

 

أسعار مخفضة أسعار مناسبة اقبال المواطنين الأدوات الكتابية الرئيس السيسي الشنط المدرسية العام الدراسي الجديد المستلزمات المدرسية توافر السلع شكرا ياريس وزارة الداخلية

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