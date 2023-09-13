عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

رغيف الخبز
رغيف الخبز

يتصدر رغيف الخبز وتوافر السلع التموينية اهتمامات الحكومة في هذا الإطار وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.

رغيف الخبز وسلع التموين

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ‏مديري المديريات، حيث طالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

في الوقت ذاته، صرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ‏أحمد كمال، بأن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

كما أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.

من جانبه كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة  استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين، قائلا إن هناك قرار وزاري من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

محافظ بورسعيد: المواطنون يشترون رغيف العيش بـ5 قروش ويسخنونه بـ3 جنيهات| تفاصيل

وأضاف إبراهيم عشماوي: "هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم "، متابعاً: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

توجيه عاجل بشأن العيش

فيما وجه وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق وخلال اجتماعه، مطالباً مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز، مؤكدًا ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.

وشدد على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليارا للخبز فقط.

وصرح وزير التموين، إن هناك تحركات من لجان تابعة للوزارة بكل مديرية، للتركيز على الجودة في إنتاج رغيف الخبز والدقيق والسلع الغذائية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع ‏مديري المديريات، بحسب بيان الوزارة اليوم، حيث طالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

وأكد وزير التموين، على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، مشيراً إلى أن الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية، ومنها 91 مليار للخبز فقط.

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المخابز البلدية التابعة لها، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز، بإنتاج رغيف مدعم مطابق للمواصفات المتعلقة بالوزن والشكل، حيث حددت وزن الرغيف بـ 90 جراما.

عقوبة المتلاعب في الخبز 

وتوقع وزارة التموين، عقوبات رادعة للمخابز المتلاعبة بوزن رغيف الخبز المدعم، تتدرج حيث تبدأ بتحصيل غرامات مالية من المخبز، وتنتهي في حالة التكرار بالإغلاق.

وتتمثل مخالفات المخابز في نقص وزن الرغيف أقل من 10 جراما ، حيث يتم توقيع عقوبة مساوية نسبة النقص في وزن الرغيف مضروب في الحصة اليومية للمخبز من الدقيق المستلم في يوم المخالفة من المطحن  بالسعر الحر.

رغيف الخبز إنتاج رغيف الخبز التموين وزير التموين السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

موضوعات متعلقة

توجيهات عاجلة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز

السيستم اشتغل.. التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في جميع المحافظات

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

المولد النبوي 2023..هل المديح والإطعام في هذه الذكرى بدعة مذمومة؟ 5ضوابط يُغفل عنها

البيئة: رفع حالة الاستعداد بمحميات جنوب سيناء بعد تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش

موبايل فخم من Realme وبكاميرا 200 ميجابكسل وسعره زهيد جدا

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ