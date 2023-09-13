توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

يتصدر رغيف الخبز وتوافر السلع التموينية اهتمامات الحكومة في هذا الإطار وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.

رغيف الخبز وسلع التموين

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ‏مديري المديريات، حيث طالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

في الوقت ذاته، صرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ‏أحمد كمال، بأن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

كما أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.

من جانبه كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين، قائلا إن هناك قرار وزاري من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

وأضاف إبراهيم عشماوي: "هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم "، متابعاً: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

توجيه عاجل بشأن العيش

فيما وجه وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق وخلال اجتماعه، مطالباً مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز، مؤكدًا ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.

وشدد على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليارا للخبز فقط.

وصرح وزير التموين، إن هناك تحركات من لجان تابعة للوزارة بكل مديرية، للتركيز على الجودة في إنتاج رغيف الخبز والدقيق والسلع الغذائية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع ‏مديري المديريات، بحسب بيان الوزارة اليوم، حيث طالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

وأكد وزير التموين، على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، مشيراً إلى أن الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية، ومنها 91 مليار للخبز فقط.

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المخابز البلدية التابعة لها، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز، بإنتاج رغيف مدعم مطابق للمواصفات المتعلقة بالوزن والشكل، حيث حددت وزن الرغيف بـ 90 جراما.

عقوبة المتلاعب في الخبز

وتوقع وزارة التموين، عقوبات رادعة للمخابز المتلاعبة بوزن رغيف الخبز المدعم، تتدرج حيث تبدأ بتحصيل غرامات مالية من المخبز، وتنتهي في حالة التكرار بالإغلاق.

وتتمثل مخالفات المخابز في نقص وزن الرغيف أقل من 10 جراما ، حيث يتم توقيع عقوبة مساوية نسبة النقص في وزن الرغيف مضروب في الحصة اليومية للمخبز من الدقيق المستلم في يوم المخالفة من المطحن بالسعر الحر.