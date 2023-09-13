حسين هريدي: مصر دائما تسارع لتقديم يد العون للشعوب العربية في الأزمات

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المساعدات المصرية للأشقاء في ليبيا، أقل ما يتم تقديمه لدعم الأشقاء في تلك الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، إضافة إلى تقديم الدعم للأشقاء في المغرب بعد كارثة الزلزال.

وقال حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر تؤمن بالكامل بضرورة التضامن العربي، مؤكدا أن مصر كانت تسارع لتقديم يد العون للشعوب العربية الشقيقة التي تتعرض لأزمات.

التضامن العربي لا حدود له

وتابع مساعد وزير الخارحية الأسبق، أن الدولة المصرية أثبتت مرة أخرى ان تحركاتها سريعة، وتتابع التطورات التي تحدث على مستوى العالم العربي، مؤكدا أن التضامن العربي لا حدود له.