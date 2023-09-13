عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: مصر دائما تسارع لتقديم يد العون للشعوب العربية في الأزمات

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المساعدات المصرية للأشقاء في ليبيا، أقل ما يتم تقديمه لدعم الأشقاء في تلك الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، إضافة إلى تقديم الدعم للأشقاء في المغرب بعد كارثة الزلزال.

 

وقال حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر تؤمن بالكامل بضرورة التضامن العربي، مؤكدا أن مصر كانت تسارع لتقديم يد العون للشعوب العربية الشقيقة التي تتعرض لأزمات.

 

 التضامن العربي لا حدود له

وتابع مساعد وزير الخارحية الأسبق، أن الدولة المصرية أثبتت مرة أخرى ان تحركاتها سريعة، وتتابع التطورات التي تحدث على مستوى العالم العربي، مؤكدا أن التضامن العربي لا حدود له.

السفير حسين هريدي وزير الخارجية الاسبق ليبيا المغرب الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

ترشيحاتنا

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

هيئة الإغاثة الليبية: تنقصنا فرق متخصصة لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ