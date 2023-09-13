عمر العوضي يتأهل إلى نصف نهائي التصفيات الإفريقية للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس

تأهل عمر العوضي لاعب المنتخب المصري للملاكمة إلى نصف نهائي التصفيات الافريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار .

واستطاع اللاعب حسم التأهل بعد تغلبه على بطل السنغال ٥-٠.

وفي وقت سابق استطاعت زميلته في الفريق يمنى عياد التأهل إلى نفس الدور بعد فوزها على بطلة إثيوبيا ٥-٠ بإجماع الحكام لتقترب من تأهل تاريخي إلى الأولمبياد.

وتشارك مصر في التصفيات ببعثة مكونة من عبد الله السعيد ، وزن -51 ك رجال وأمير محمد، وزن -57 ك رجال وعمر عبد العزيز، وزن -63.5 ك رجال وعمر العوضي، وزن -71 ك رجال وعبد الرحمن عرابي، وزن -80 ك رجال وحازم نادر، وزن -92 ك رجال ويسري رزق، وزن +92 ك رجال و حبيبة إبراهيم، وزن -50 ك سيدات ويمنى عياد، وزن -54 ك سيدات وروان عزت، وزن -57 ك سيدات ورحمة محفوظ، وزن -60 ك سيدات.