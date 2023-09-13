عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الليبي: هناك 10 آلاف مفقود حتى الآن..وشكرا لمصر حكومة وشعبا

ليبيا
ليبيا

أكد توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، أن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

 

حاضرة دائما.. جمال الكشكي: مصر تقوم بواجبها الوطني تجاه الأشقاء في ليبيا

تعذر نقلهم لمصر.. دفن ضحايا قرية الصياد في ليبيا بعد إعصار دانيال

وقال توفيق الشكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر ".

 

 وأضاف توفيق الشكري:" هناك مدن وقرى منكوبة بالكمال والحياة متوقفة فيها ".

 

وتابع توفيق الشكري:" وصلت فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقود".

 

واكمل توفيق الشكري:" هناك مفقودين في البحر وهناك جثث خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي"، مضيفا:" هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق".

 

ووجه توفيق الشكري الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لـ ليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة.

الهلال الأحمر ليبيا مصر اخبار التوك شو العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

نقل سيدة تعرضت لهجوم سمكة قرش في دهب لمستشفى شرم الشيخ الدولي..تقرير طبي

الجيش الليبي: 12 ألف مفقود جراء الإعصار دانيال ونشكر القيادة المصرية على الدعم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… مؤشرات كليات التعليم الصناعي

الجيش الليبي: مصر تدعمنا بقوافل برية بمستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ