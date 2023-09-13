حاضرة دائما.. جمال الكشكي: مصر تقوم بواجبها الوطني تجاه الأشقاء في ليبيا

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، تداعيات العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية.

وقال الكشكي في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، إن ما حدث في ليبيا كارثة مفزعة.

وأضاف أن مصر تقوم بواجبها تجاه الأشقاء في ليبيا ، مضيفا:" مصر حاضرة في قلب ووجدان الإقليم العربي ".

وتابع جمال الكشكي:" إذا نظرنا للتاريخ سنجد أن مصر تقدم يد العون دائما إلى الأشقاء العرب في أي أزمة يمرون بها ".

وأكمل:" الشعب المصري سعيد بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا"، مضيفا:" هناك علاقة قوية بين الشعبين المصري والليبي ".