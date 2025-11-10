شيري عادل: مش أي راجل يتجوز ممثلة

أكدت الفنانة شيري عادل، في تصريحات تليفزيونية، ان الزواج من ممثلة امر ليس سهلًا .

وقالت شيري عادل: مش أي راجل يستحمل إنه يتجوز ممثلة، مش أي راجل يقدر يستحمل إنك تبقي بره البيت يوم ونص في التصوير، ولا طريقة التعامل مع الناس، ولا حتى رسايل المعجبين اللي بتجيلك.

وكان آخر أعمال الفنانة شيري عادل هو هو مسلسل" كل ما تراه ليس كما يبدو"

قصة حكاية ديجافو

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.