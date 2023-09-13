بعد حرمانها من الميراث.. سيدة: اخواتي البنات قطعولي شعري

كشفت ميرفت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أنه

رفعت قضية على إخواتي للحصول على الورث، وكسبتها بعد ما اخدت رأى ار الافتاء وحتى المحامي اللى رفعلي القضية قال انه مش هياخد منى اتعاب الا بعج حصولي على الورث.

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “اخواتي البنات مسكونى قطعولي شعري وكان عندهم غل غريب وانا كنت لوحدى وبتى لما جات قطعولها شعرها واخويا ضربنى في عينى واصابني بشرخ في ايدي”

بيتظاهروا أمام الناس انهم بيعملوا خير

وتابعت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن اخواتي معدهمش قلب ولا رحمة وبيتظاهروا أمام الناس انهم بيعملوا خير.

كشفت ميرفت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن “اخواتي ربوا ولادهم على الجحود وعدم الأخلاق حتى انهم كانوا بيسبوني أنا وبناتي وعايروا ولادي الصغيرين بمرضهم”.

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه أنا عمري ما أسأت لأخواتي في اي حاجة وطول عمري كنت حنينة عليهم

ربت اخواتها الصغيرين

وتابعت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث، أن بنتى الكبيرة كانت شايلة الحمل معايا وربت اخواتها الصغيرين