عمرو الدرديري يكشف سبب غياب فتوح وزيزو من قائمة الزمالك

كشف عمرو الدردي سبب استبعاد زيزو وفتوح من مباراة الزمالك مع ارتا سولار.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ بشكل نهائي استبعاد فتوح و زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في الكونفدرالية بسبب الإصابة!

مع المنتخب ".



عادت الأزمات المالية لتضرب نادي الزمالك مجددا عبر أزمة كبرى بطلها أحمد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي غاب عن رحلة السفر إلى جيبوتي لملاقاة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أن سبب غياب اللاعب عن رحلة الزمالك ولقاء أرتا سولار غضبه العارم من عدم تفعيل الاتفاق الودي الذي جمعه في وقت سابق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة .