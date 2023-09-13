إعلان رسمي في الزمالك .. شوبير يزف بشرى لجماهير الفارس الأبيض بشأن زيزو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن سداد مستحقات أحمد سيد زيزو نجم الزمالك .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن صرف مستحقات أحمد سيد زيزو، وغياب اللاعب عن بعثة الفريق في تنزانيا بسبب إصابته بكدمة في أنكل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام تونس. ".



عادت الأزمات المالية لتضرب نادي الزمالك مجددا عبر أزمة كبرى بطلها أحمد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي غاب عن رحلة السفر إلى جيبوتي لملاقاة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أن سبب غياب اللاعب عن رحلة الزمالك ولقاء أرتا سولار غضبه العارم من عدم تفعيل الاتفاق الودي الذي جمعه في وقت سابق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة .