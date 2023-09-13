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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: قوافل الأزهر الطبية تقوم بدور صحي وتوعوي

قافلة الازهر الطبية
قافلة الازهر الطبية في سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء قافلة الازهر الطبية التي يتم تنفيذها في مستشفي الشيخ زويد المركزي، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وذلك تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به مؤسسة الازهر الشريف في محافظة شمال سيناء سواء في القوافل الدينية التي تقوم بنشر الإسلام الوسطي وصحيح الدين أو القوافل الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

بدوره قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القافلة، أن القافلة يجري تنفيذها طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وطبقا للخطة الاستراتيجية لجامعة الأزهر الشريف (لجنه خدمة المجتمع وتنميه البيئة ).

أضاف صديق أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وتقديم العلاج المجاني فى التخصصات الطبية وهي "باطنة - مسالك - عظام - رمد - اطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف واذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي". 

مساعدات اجتماعية :


أضاف أن القافلة ستقوم أيضًا بعقد عدد من الندوات التوعية وإجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات الجامعة، بجانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، بجانب توزيع كمية من الادوية علي مختلف مستشفيات المحافظة، واجراء امتحانات محو الأمية.
من جانبه قال الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان. اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

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