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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لليبيا

قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامي لـ مجلس النواب الليبي، أن توابع كارثة إعصار دانيال مازالت قائمة، وشملت العديد من المدن الليبية.

وأضاف فتحي المريمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن مدينة درنة أكثر المدن الليبية اصيبت بالضرر جراء إعصار دانيال، وذلك نتيجة انهيار سد على حدود المدنية.

ضحايا الإعصار

ولفت المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إلى أن عدد ضحايا الإعصار تجاوز الـ 8000 شخص ما بين، من فقد حياته، ومصابين ومفقودين.

وأكد فتحى المريمى، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن الدولة المصرية، قدمت بشكل عاجل كافة أوجه الدعم المطلوبة، حيث فى  الساعات الأولى من الاعصار وصلت القوات الجوية المصرية ومعها فرق الإغاثة ، معقبًا: "مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا نشكر رئيسها وحكومتها وشعبها".

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