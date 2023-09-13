الجيش الليبي: نقدّم أحر التعازي لأسر الضحايا المصريين جراء الإعصار |فيديو

قدّم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أحر التعازي لعائلات وأسر المصريين الذين توفوا جراء العاصفة التي ضربت ليبيا.

وقال أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نقدم واجب العزاء لأسر الضحايا المصريين".

وأضاف أحمد المسماري: "عمليات دفن ضحايا العاصفة دانيال مستمرة ولدينا مقابر جماعية في ليبيا".

وتابع احمد المسماري: "الإعصار دانيال أكبر كارثة إنسانية تمر على ليبيا والمصاب كبير وضخم".

وأضاف احمد المسماري:"مصر قدمت مساعدات إنسانية على ليبيا من أجل تخطي الأزمة الحالية جراء الإعصار".