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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الليبي: 12 ألف مفقود جراء الإعصار دانيال ونشكر القيادة المصرية على الدعم

السيسي
السيسي

قدم اللواء أحمد المسمار المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الشكر لقيادة مصر على تقديم أكبر قوافل الإمداد لدعم الشعب الليبي.

الجيش الوطني الليبي يكشف تطورات الأوضاع بعد الإعصار دانيال


وأضاف أحمد المسماري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الدعم المصري لليبيا جاء في الوقت المطلوب، ومصر هى السند والداعمة للأمة العربية، متابعا أن ليبيا تتعرض لكارثة ضخمة وأكثر من ١٢ ألف مفقود في العاصفة دانيال. 


وتابع اللواء أحمد المسمار المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن هناك دمارا شاملا في البنية التحتية الليبية وتدمير خطوط المواصلات، لافتا إلى أن الجبل الأخضر في ليبيا تحول إلى صخور بسبب الإعصار دانيال. 

 

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