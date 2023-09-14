تمهيدا لتشغيلها.. مدير قوى عاملة شمال سيناء يتفقد ورشة النجارة والخياطة بالحسنة

تفقد المهندس محمد سالم، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، والمحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ورشة النجارة والخياطة بمدينة الحسنة بوسط سيناء تمهيدا لتشغيلها.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، والإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.

ورافقه مدير الأمن الصناعى بالمديرية، ومجدى بدر، مدير مركز التدريب بالعريش، ومحمد المغربي، سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة.



النجارة والخياطة

وتتيح الورشة الفرصة لتدريب أبناء مدينة الحسنة وقرى المركز على مهنتى النجارة والخياطة، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024م، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك طبقا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات بالمحافظات.

تهدف خطة التدريب إلى التوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاجها سوق العمل.