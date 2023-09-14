روسيا .. تعليق حركة مرور السيارات على جسر القرم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن حركة مرور السيارات عٌلّقت على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقالت الوكالة إن السلطات الروسية لم تقدم أسبابًا لوقف حركة المرور.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ذكرت أمس أن أوكرانيا استخدمت صواريخ بريطانية موجهة في الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، فيما قد يكون أضخم هجوم أوكراني صاروخي على أهداف بحرية منذ اندلاع الحرب.

وقالت الشبكة إن الصاروخ البريطاني، وهو طراز "كروز"، كان جزءا من هجوم أوكراني ضخم على شبه جزيرة القرم.

وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق أنها تبنت الهجوم، على سيفاستوبول، وهي جزء من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

ونشر قائد القوات الجوية الأوكرانية على حسابه الرسمي بتطبيق "تلجرام"، ميكولا أولشوك، صورة لحوض السفن المحترق في شبه جزيرة القرم.

وكتب: "بينما لا يزال المحتلون يقتحمون، لا يزالون أيضا يتعافون من القطن الليلي (كلمة أوكرانية عامية تستخدم في الحديث عن الانفجارات) في سيفاستوبول. شكرا لطياري سلاح الجو الأوكراني على عملهم القتالي المتميز".

وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى، والصواريخ هي "ستروم شدو" (عاصفة الظل).