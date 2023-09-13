الاستخبارات الأوكرانية: تعرض سفينة روسية وغواصة في القرم لأضرار بعد هجوم ليلي

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء عن الاستخبارات الأوكرانية قالت : " تعرض سفينة روسية وغواصة في القرم لأضرار بعد هجوم ليلي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا هاجمت حوض سيفاستوبول لبناء السفن في شبه جزيرة القرم بعشرة صواريخ كروز وثلاثة زوارق عالية السرعة.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه إنه "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها".



وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".