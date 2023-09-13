زعيم كوريا الشمالية: سنخوض الحرب مع روسيا ضد السياسات الاستعمارية

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن بيونج يانج ستخوض المعركة إلى جانب روسيا ضد السياسات الاستعمارية.

وأكد “كيم” خلال مباحثات ثنائية عقدن اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقة مع روسيا سترتقي إلى مستوى جديد بما يخدم مصالح الشعبين. مضيفا: “نعمل على تعزيز علاقاتنا مع روسيا”.

وتابع، العلاقة مع روسيا ستشهد تعاونا فيما يتعلق بتطوير التقنيات الفضائية.

ومنذ وقت قليل، قال القصر الرئاسي الروسي “الكرملين”، إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد أي دولة.

وأكد الكرملين، أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج يجب ألا تقلق دول أخرى.

وفيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، أعرب الكرملين عن التزامه بواجباته في مجلس الأمن، لكن ذلك لن يعيق علاقته مع بيونج يانج.

وقد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطارفوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية. ومن جانبه، وشكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".